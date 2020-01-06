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BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
 06 Ocak 2020 19:15
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BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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