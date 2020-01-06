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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
|06 Ocak 2020 19:33
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Mert Sarıdoğan (58) yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı otomobil, Tuzlukçu-Akşehir kara yolunun 25. kilometresinde Tuncay Mert (47) idaresindeki 42 UE 259 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Ömer Faruk Savaş hayatını kaybetti, sürücüler ve araçlarda bulunan Aysel Durmaz (36), Yasemin Ünal (28), Mehmet Buğdaycı (48) ile Ahmet (80), Huriye (57) ve Döndü Sarıdoğan (80) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.
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