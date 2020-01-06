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13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
 06 Ocak 2020 20:03
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13 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesi Ulukent'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rojin Yakıt, kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bölge sakinleri, sosyal medyada bölgedeki sokak köpeklerinin çokluğundan dert yanarak, başıboş köpeklerden korktuklarını ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdiler.
İhlas Haber Ajansı
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