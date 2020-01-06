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Hem suçlu hem güçlü! Liseli öğrencilerden insanlık dersi

Denizli'de sahibinin yağmur altında direğe bağlayıp gittiği köpeği gören bir grup lise öğrencisi duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler ile bu sırada gelen köpek sahibi kadının tartışmasını yatıştıran polis, köpek sahibini duyarlı olması konusunda uyardı.
 06 Ocak 2020 20:08
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Hem suçlu hem güçlü! Liseli öğrencilerden insanlık dersi

Denizli'de sahibinin yağmur altında direğe bağlayıp gittiği köpeği gören bir grup lise öğrencisi duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler ile bu sırada gelen köpek sahibi kadının tartışmasını yatıştıran polis, köpek sahibini duyarlı olması konusunda uyardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir mağaza önündeki direğe bağlanmış şekilde yağmur altında ıslanan köpeği gören 4 lise öğrencisi, duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler, hayvan sahibi kadının gelmesiyle tartışmaya başladı. Gençler, kadını köpeği direğe bağlayıp, ıslanmasına neden olduğu için eleştirdi.

Hayvan sahibi ise tepkili gençlere kızdı. Bunun üzerine gençler, bulvarda gördükleri polislere hayvan sahibini şikayet etti. Gruptaki genç kız gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlattı. Hayvan sahibi ise genç kızın koluna vurarak, tepki gösterdi. Gençler, köpeğin yaklaşık 4 saat boyunca direğe bağlı şekilde kaldığını, soğukta üşüyüp ıslandığını, kendilerinin bir süre şemsiye tutuklarını, sahibinin ise buna aldırış etmediğini iddia ederken, köpeğe el konulmasını istedi.

Köpeğin tasmasını tutan hayvan sahibi ise polislerin yanında gençlere bağırarak, "O benim kendi çocuğum gibi. Ben bakıyorum ona. Siz sokaklarda gezen köpeklerle ilgilenin" dedi. Polis, tartışmayı yatıştırdıktan sonra, kadını bağırmaması konusunda uyarıp, köpeği ıslatmamasını istedi.
DHA
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