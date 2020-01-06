Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i ile görüştü.
|06 Ocak 2020 20:28
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Saed Hussain Al-Khayarin'i ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Tümgeneral Al-Khayarin, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da hazır bulundu.
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