Tijen Karaş ekranlara geri döndü
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, bugün yeniden TRT ekranında yerini aldı.
|06 Ocak 2020 20:40
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında, silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş, bugün yeniden TRT ekranında yerini aldı.
Tijen Karaş, yaşananların ardından bir rahatsızlık geçirmişti.
Kalbinde tümör bulunan Karaş, tedavi sürecini atlatarak bugün (06 Ocak 2020) yeniden yayın hayatına başladı.
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