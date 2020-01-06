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Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürülen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Törende, Ege'nin kendisi gibi doktor kız kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
 06 Ocak 2020 20:46
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Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde dini nikahlı olduğu öne sürülen Alman uyruklu Issam Skaf ile birlikte evinde ölü bulunan doktor Leman Ege için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Törende, Ege'nin kendisi gibi doktor kız kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, dün ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı'da bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan iş arkadaşları, saat 11.45 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine verilen adrese gitti. Eve giren ekipler, yatak odasında yerde yatar vaziyette bir cesede, evin içerisinde bulunan merdivene de bornoz kuşağıyla asılmış bir erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede yatak odasındaki cesedin doktor Leman Ege'ye (57), diğer cesedin ise Ege'nin bir süredir dini nikahlı eşi olduğu öne sürülen Lübnan uyruklu Alman vatandaşı Issam Skaf'a (66) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla cesetler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından Leman Ege için Meltem Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ege'nin iki oğlu Burak ve Barış Okan, kendisi gibi doktor kız kardeşi Mehtap Serra Ege, erkek kardeşi, doktor ve sağlık çalışanları ile arkadaşları katıldı. Törende, Ege'nin kendisi gibi doktor kız kardeşi, erkek kardeşi ve iki oğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Ege'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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