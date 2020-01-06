Altında aralıksız yükseliş sürüyor!
ABD-İran ilişkilerinin gerilmesi nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın açılışta 305 lira seviyesine kadar yükseldi.
|06 Ocak 2020 20:51
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ABD ve İran arasındaki gerilim piyasalarda altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz hafta 290 lira seviyelerinde olan altın bugün açılışta 304.7 liraya kadar yükseldi.
Yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın güçlü seyrini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi, İran'ın da karşılık olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki gerilim sürerken Irak da ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için çalışmalara başladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle güvenli liman olan altına da talep artmış oldu.
GRAM ALTIN 314.7 LİRAYI GÖRMÜŞTÜ
Gram altının 26/08/2019 tarihinde yüzde 10 yükseliş yaşamış ve 314.7 lira seviyesine yükselmişti.
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