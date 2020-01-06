1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altında aralıksız yükseliş sürüyor!

ABD-İran ilişkilerinin gerilmesi nedeniyle güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın açılışta 305 lira seviyesine kadar yükseldi.
 06 Ocak 2020 20:51
Yazdır
Altında aralıksız yükseliş sürüyor!

ABD ve İran arasındaki gerilim piyasalarda altın fiyatlarını yükseltti. Geçtiğimiz hafta 290 lira seviyelerinde olan altın bugün açılışta 304.7 liraya kadar yükseldi.

Yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın güçlü seyrini devam ettiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit etmesi, İran'ın da karşılık olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu. İki ülke arasındaki gerilim sürerken Irak da ABD askerlerini ülkeden çıkarmak için çalışmalara başladı. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle güvenli liman olan altına da talep artmış oldu.

GRAM ALTIN 314.7 LİRAYI GÖRMÜŞTÜ

Gram altının 26/08/2019 tarihinde yüzde 10 yükseliş yaşamış ve 314.7 lira seviyesine yükselmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Ocak 2020 18:19		 Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi
06 Ocak 2020 17:37
Dövizde gün sonu fiyatları
06 Ocak 2020 17:22		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Ocak 2020 13:18
Çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Ocak 2020 12:41		 Gün ortası döviz fiyatları
06 Ocak 2020 12:06
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
06 Ocak 2020 10:11		 Borsa haftaya düşüşle başladı
06 Ocak 2020 10:00
Dolar güne yükselişle başladı
06 Ocak 2020 09:35		 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak
04 Ocak 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - 7 ilimizde eğitime bir gün ara verildi21:51 - Velilerden 'öğretmen maaşları ödensin' çağrısı21:46 - Darbe girişimi davasında istinaf duruşması başladı21:41 - İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar21:36 - Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor21:31 - Kamuda yaklaşık 11 bin görme engelli istihdam edildi21:26 - İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi21:21 - İkinci elde rağbet otomatik vitesli araçlara21:16 - Köylüler telefon görüşmesi için minare önünde sıraya giriyor21:11 - Ankara'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı
21:06 - Servis şoförünün 9 yaşındaki öğrenciyi darbettiği iddiası21:01 - İkinci Çiftlik Bank vakası! 2 şüpheli tutuklandı20:56 - Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü20:51 - Altında aralıksız yükseliş sürüyor!20:46 - Ölü bulunan doktorun cenazesinde gözyaşları sel oldu20:40 - Tijen Karaş ekranlara geri döndü20:33 - 'Öğretmeni, öğrencinin ayağının altına verdik'20:28 - Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler
85 belediye başkanı Ak Parti'ye geçmek istiyor
2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı
Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatına ilişkin açıklama
Cenazeye katılan Tarım Kredi personeli, işinden oldu!
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Asgari ücretli işçi, 'haram' diye 20 bin lira çıkan biletini yaktı
7 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Sibel Ünli'nin ailesi: Parasızlıktan intihar ettiği yalan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 4
yemek yarışmasında başka bir geline 10 puan veren kayınvalide 2
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Yakıt Parası 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
İbi 1
Kendi sesini garipsemek 7
İkarus sendromu 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam