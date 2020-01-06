Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Görüşmede bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu
|06 Ocak 2020 20:56
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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