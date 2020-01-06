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İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi

İBB kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım-duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı ihalesine tek teklifi 235 milyon 990 bin liralık teklifle Kültür AŞ verdi.
 06 Ocak 2020 21:26
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İBB'nin kültürel etkinlik ihalesine tek teklifi Kültür AŞ verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ihaleye geçerli tek teklifi İBB iştiraki Kültür AŞ verdi.

Yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihaleye Kültür AŞ 235 milyon 990 bin 281 liralık teklif verdi.

Kültür AŞ'nin sunduğu belgeleri inceleyen ihale komisyonu geçici teminat tutarı dışındaki belgeleri kapalı oturumda değerlendirileceğini bildirerek, ihale sonucunun ise EKAP üzerinden duyurulacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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