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İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar

Sarıyer'de çatısı uçan binada hasar oluştu- Yağış trafiği de olumsuz etkiledi
 06 Ocak 2020 21:41
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İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar

Sarıyer'de, çatısı uçan binada hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi Dişbudak Sokağı'ndaki 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Düşen parçalar dolayısıyla sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

- Yağış trafiği de etkiledi

İstanbul'da gün içinde şiddetini artıran yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Mesai çıkışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'ler düzeyine yükselirken, yayalar da zor anlar yaşadı.

D-100 Karayolu'nun Haliç Köprüsü ve Avcılar arasında kalan bölümünde yoğunluğun arttığı dikkati çekerken, ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 50'nin altına indi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin ise duraklarda ve üst geçitlerde olumsuz hava koşullarından etkilendikleri görülürken, rüzgar ve yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.
Anadolu Ajansı
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