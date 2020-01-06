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Darbe girişimi davasında istinaf duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.
 06 Ocak 2020 21:46
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Darbe girişimi davasında istinaf duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmalara geçildi.

Tutuklu sanık eski astsubay Enis Kerti, tutukluluğun bir cezaya dönüştüğünü belirterek, "Ceza çektik, beraatimi istiyorum." dedi.

Enis Kerti'nin avukatı ise müvekkili hakkındaki ByLock kullandığı iddiasına ilişkin, "Bir Wi-Fi'den kaynaklı ByLock tespitidir. Wi-Fi'yi ev arkadaşlarının kullandığını söylemiştir. Wi-Fi'ye dayalı ByLock tespitine Türkiye'deki yargı mercileri itibar etmiyor." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan eski astsubay Nazım Tetik ise tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık eski astsubay Umut Gök, ByLock'u hiçbir zaman kullanmadığını ileri sürdü. Yerel mahkemenin hakkaniyetli bir karar vermediğini öne süren Gök, "Yerel mahkeme pişmanlık göstermediğimi belirtmiştir. Pişmanlık gösterecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık eski astsubay Bahadır Aslan ise darbe girişimi tarihinde Cigli 2. Ana Jet Us Komutanlıgı icerisinde konuslu MAK Okul Komutanlıgında kursiyer olarak bulunduğunu, o akşam komutanlarının kendisine "terör saldırısı" olduğunu söylediğini belirterek, "Komutanların Cumhurbaşkanına suikaste gittiğini sabah öğrendim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık eski üsteğmen Emre Ersoy da tahliyesini talep ederek, "O gece bizden büyük resmi görmemiz istendi. O gece vatana olan bağlılığımız ve emir komuta zincirine olan güvenimiz kullanıldı." dedi.

Ersoy'un avukatı ise "Emre'yi o gece yönlendirenler ile emirlerine uymak zorunda olduklarını bildikleri Emre aynı cezayı aldı. Adaletli olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski astsubay Onur Burak Doğan darbe girişimi tarihinde MAK Okul Komutanlıgında kursiyer olarak bulunduğunu dile getirerek, "MAK kursuna gelebilmek için bir sürü elemelerden geçtik. Biz üstlerimize güvenmek zorundaydık. Canımızı onlara emanet ettik. O gece bize 'terör saldırısı' denildi. Darbeyle ilgili bir fiilde bulunmadım." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık eski astsubay Yalçın Yıldırım da MAK kursiyeri olduğunu ifade ederek, "Elindeki emir gücünü kullananlarla beni ayırt etmenizi diliyorum. Vatanıma ve milletime ihanet etmedim. Komutanlarımın yalanlarına inandım." dedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların yarın dinlenmesini kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

Kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Daire, ayrıca diger sanıklarla ilgili degerlendirmenin hukumle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vermişti.

Anadolu Ajansı
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