AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
|06 Ocak 2020 22:01
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