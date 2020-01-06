PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
|06 Ocak 2020 22:06
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Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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