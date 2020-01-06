İkinci bir talimatla köprüden geçişleri yasaklandı
İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.
|06 Ocak 2020 22:21
|Yazdır
İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu.
Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Engelli aracından alınan MTV'yi iptal ettirdi
06 Ocak 2020 18:15
|Muş Valiliğinden 'Menenjit Salgını' iddialarına cevap
06 Ocak 2020 16:38
|17 kişilik okul servisinden 37 öğrenci indirildi
06 Ocak 2020 15:49
|MSÜ'ye öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı
06 Ocak 2020 14:33
|YÖK araştırma görevlileri (50-d) için yasal düzenleme teklif edecek!
06 Ocak 2020 14:30
|KKTC ve Türkiye'den cezaevi personeli eğitiminde iş birliği
06 Ocak 2020 13:48
|İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlar için önlem
06 Ocak 2020 13:44
|Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne soruşturma
06 Ocak 2020 13:19
|Bakanlık, orman yangınları için Uçak alacak
06 Ocak 2020 13:14
|Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru için son gün
06 Ocak 2020 13:12