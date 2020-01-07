2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri

Cihan DOĞAN / Memurlar.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Ocak- Temmuz arasını kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,49 oranında artırdı.

Genelgeye göre 1 Ocak ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde aylık katsayı 0,146061 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri de netleşmiş oldu.

Bu verilere göre ilk altı ay için net ek ders ücretleri şu şekilde olacaktır;

Gündüz ek ders ücreti 17,22 TL Gece ek ders ücreti 18,45 TL Özel eğitim ek ders ücreti 21,54 TL Takviye kursu ek ders ücreti 34,45 TL

GÖSTERGELERİN YER ALDIĞI 657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKMÜ:

"Ders ücretlerine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. "

ÖRNEK HESAPLAMA

Memurlar.net'in Notu: Ek ders ücretinin brüt tutarından %15 Gelir vergisi kesintisi ve % 007,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır.

Net Gündüz ek ders ücreti için örnek hesaplama:

Gelir Vergisi Dilimi = %15

Damga Vergisi Oranı = %0,759 (Binde 7,59)

Maaş Katsayısı = 0,146061

Gündüz Ücret Katsayısı = 140

Ders Saati Sayısı = 1

Brüt Ücret = 1 x 0,146061 x 140 = 20,45

Gelir Vergisi Tutarı = 20,45x 0,15 = 3,067

Damga Vergisi Tutarı =20,45 x 0,00759 = 0,155

Net Ücret (Ele Geçen) =20,45 - (3,067 + 0,155) = 17,22

