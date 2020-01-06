Son dakika uyarısı: Sabaha kadar devam edecek

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00'ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

ERDEMLİ'DE EVLER BOŞALTILDI, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Erdemli'de, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Mersin Valiliği kararı ile Erdemli'de deniz seviyesi altında riskli olan yerleşim yerlerindeki evlerin boşaltılması kararının ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli belediyesi ekipleri harekete geçti. İlçenin Akdeniz Mahallesi Sazbaşı sokakta bulunan yaklaşık 30 ev ve 250 vatandaşın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yağış nedeniyle tehlikede olan birçok büyükbaş hayvan da kamyonlarla tahliye edildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış olasılığı nedeniyle deniz seviyesinin altında bulunan tehlikeli yerlerdeki evlerimizin tahliye işlemlerine başladık. Buradaki vatandaşlarımızı öğretmenevinde ağırlayacağız. Tehlike geçtikten sonra yeniden evlerine geri gelecekler" dedi.

Sazbaşı sokakta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatma Söğüt ise, "30 büyükbaş hayvanımız var ve bununla birlikte köpeklerimiz de bulunuyor. İnşallah hayvanlarımıza bir şey olmaz" diye konuştu.

ÇANAKKALE- ÇAN YOLUNDA KAR YAĞIŞI

Çanakkale'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.