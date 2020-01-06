Ankara'da eğitime ara verilecek mi? Vali'den açıklama
Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaparak "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. " dedi.
|06 Ocak 2020 23:04
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Ankara Valisi Vasip Şahin bu gece saat 23:02 itibariyle şu açıklamayı yaptı
Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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