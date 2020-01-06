IHAAW092336-GEN/06-01-2020

- (Özel) Vanlı mantar üreticisi yeşil küf ilacı yaptı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz

VAN (İHA) - Vanlı mantar üreticisi İhsan Kanmış, kendi yaptığı karışımla yeşil küf hastalığını sona erdirdi.

Van Mantar Teknik Elemanı İhsan Kanmış, birkaç ilaçtan elde ettiği karışımla, mantarlarda oluşan yeşil küf hastalığını sona erdirdiğini söyledi. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Kanmış, mantar üretiminde aşırı nem veya saman içindeki topraktan dolayı yeşil küf oluştuğunu ifade ederek, şimdiye kadar buna çare olan bir ilacın üretilmediğini söyledi. Yeşil küfün mantara ciddi zararlar verdiğini ifade eden Kanmış, "Yeşil küf oluşması halinde torbanın komple atılması söyleniyor. Bu da ciddi bir mantar kaybına yola açıyor. Ben de buna çözüm bulmak için deneme yanılma yöntemiyle bir karışım elde ettim. Karışımdan elde ettiğim o ilacı yeşil küf olan alana sıktığımda, yarım saat veya bir saat sonra o bölgede kararmalar oluşur. Yani yeşil küf yakıyor. Böylece yeşil küf torbanın diğer bölgelerine zarar vermiyor" dedi.

Mantar üretiminde kahverengi küf için ilaçların olduğunu ancak yeşil küf ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir ilaçla karşılaşmadığını dile getiren Kanmış, "İlk çalıştığım zamanlarda depoda yeşil küfle karşılaştım. Birkaç ilacı belli aşamalardan geçirdikten sonra denedim ve başarılı oldum. O bölgede kararma oluştu, fakat deponun diğer kısımlarında herhangi bir küf oluşumu veya yayılma olmadı. Verimimizi de almış olduk. Halbuki bunu tohum firmaları veya ilaç firmalarına sorduğumuzda, torbada yeşil küf oluştuğu zaman 'çıkarın atın' diyorlar. Ben ise elde ettiğim bu karışımla yeşil küf sorununu çözdüm" ifadelerini kullandı.

Bir ilaç firmasıyla çalışmak istediğini de sözlerine ekleyen Kanmış, "İlaçla ilgili birkaç kişiyle görüştüm ancak şu ana kadar öyle bir talep olmadı. Talep olması halinde bir ilaç firmasıyla beraber çalışmak isterim" diye konuştu.

(ATL-MSA-HA-Y)

06.01.2020 09:37:52 TSI

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