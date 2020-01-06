İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi.
|06 Ocak 2020 23:10
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