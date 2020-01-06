1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Aşkın, sosyal medya bağımlılığının madde bağımlılığıyla benzer etkilere sahip olduğunu belirtti.
 06 Ocak 2020 23:40
Yazdır
Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, yaptığı yazılı açıklamada "çağın yeni salgını" olarak adlandırdığı sosyal medya bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal paylaşım sitelerinin en büyük amacının insanların orada daha fazla vakit geçirmesi olduğunu ve bu sitelerin doğru bilgiyi değil, gösterilmek isteneni gösterdiğini vurgulayan Aşkın, sosyal medyadaki uyaran yoğunluğunun açıkça ya da farkında olmadan kişilerin tüm kişisel kararlarını etkileyebildiğine dikkati çekti.

Sosyal medya kullanım oranının gün geçtikçe arttığının altını çizen Aşkın, "Dünyada bugün itibarıyla 3 milyardan fazla insan, yani toplam dünya nüfusunun yüzde 40'ı aktif biçimde sosyal medya kullanmaktadır. Araştırmalar günde ortalama 2 saatimizi sosyal medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Bunun oluşturduğu bağımlılık bir yana her gün maruz kaldığımız ileti saldırısı, defalarca dikkatimizi dağıtmakta, dünyanın her köşesindeki sorunları gözümüze sokmakta, zihnimiz kadar uykumuzu, ruhsal ve fiziksel sağlığımızı, yaşam biçimimizi ve insani ilişkilerimizi etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni kuşakların "sanal aleme göç etmesinin" tehlikeli durumlara neden olduğunu belirten Aşkın, şunları kaydetti:

"Günümüzde sosyal medyanın birçok yararı olmakla birlikte, bilgi kirliliği oluşturmakta, insan insana etkileşimi yok etmekte, yığınla ve darmadağınık bilgiler, şaşkınlaştırıcı, göreceli bakış açıları sunmakta, yarışa, kıyaslamaya, yenmeye, kandırmaya, incitmeye odaklı, doyurulması olanaksız bir iştah alanı doğurmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı iyi bir evlilik yakınlığını önlüyor, çocuklarla etkileşimi, onların özel ilgi ihtiyacını engelliyor, çocuklara rol modeli oluşturmanın önüne geçiyor, diğer ailelerle etkileşimi, gezi, sosyal kültürel aktiviteler gibi kendini ve aileyi geliştirecek etkinlikleri önlüyor."

"Sadece çocukların gençlerin değil herkesin sorunu"

Sanal bağımlılığın çağın en yeni ve en yaygın salgını olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Aşkın, "Sosyal medya yalnızca çocukların ve gençlerin değil yaşlılar dahil herkesin sorunudur. Sosyal medya, madde bağımlılığına benzer mekanizmalarla oluşuyor ve günlük hayatımızı madde bağımlılığı kadar etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşkın, "Bağımlı bireyler günün önemli bir kısmını, bazen ise tamamını internet ortamında geçirmektedir. Bu bireylerin erişimleri engellendiğinde huzursuz olmakta, sanal ortamda kalış süresini her geçen gün artırmakta, mesleki, ailevi ve sosyal ilişkileri ciddi ölçüde bozulmaktadır. Sanal ya da davranışsal bağımlılarda depresyon ve içe dönüklük oranının daha yüksek olduğu bilimsel bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyada vakit öldürmek yerine, başkalarıyla yüz yüze iletişim kurmanın hem iletişim becerilerini geliştireceğine hem de çok daha olumlu duygular yaşatacağına işaret eden Aşkın, ailelere çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri ve onları sosyal hobi ve becerilere yönelik etkinliklere yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sigara akciğer kanseri riskini 22 kat arttırıyor
04 Ocak 2020 23:18		 Dikkat! 'Dirsekler masaya dayanmamalı'
04 Ocak 2020 21:57
Dikkat Anemi olabilirsiniz? İşte tedavi yöntemi....
03 Ocak 2020 20:26		 İşte Gribin etkisini azaltacak 5 önlem!
03 Ocak 2020 18:44
Türkiye genelinde geçen yıl 9 bin 477 organ ve doku nakli yapıldı
03 Ocak 2020 11:09		 Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
02 Ocak 2020 22:18
Ebevenyler dikkat! Dövme yaptırma yaşı 14'e indi!
02 Ocak 2020 20:51		 'El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın'!
01 Ocak 2020 20:53
Ev tozu akarlarına karşı 'vakumlu süpürge' uyarısı
01 Ocak 2020 19:25		 Dikkat! Trans yağ sigara kadar zararlı
01 Ocak 2020 18:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Olimpos'ta yeni keşifler00:05 - MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı00:02 - Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak00:01 - MEB, DYK kurslarının denetlenmesini istedi00:01 - 7 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - 13 ilimizde eğitime bir gün ara verildi23:40 - Sanal bağımlılık tüm yaşamı etkiliyor23:33 - Milli Savunma Üniversitesine başvurular başlıyor23:27 - 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 kişi tutuklandı23:21 - Almanya'da PKK derneklerinin yerini FETÖ vakıfları aldı
23:16 - İstanbul'un havasını solumak 16 paket sigara içmeye bedel23:10 - İstanbul'da metro seferleri normale döndü23:04 - Ankara'da eğitime ara verilecek mi? Vali'den açıklama22:51 - Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Destek olalım22:46 - Vanlı mantar üreticisi yeşil küf ilacı yaptı22:40 - Kazayla bir aylık kardeşini hastanelik etti22:33 - Son dakika uyarısı: Sabaha kadar devam edecek22:27 - Sağlık teknikerinin darp eden hasta yakını tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
MEB, DYK kurslarının denetlenmesini istedi
Olimpos'ta yeni keşifler
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
7 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 4
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 2
İbi 1
yazabilmek 1
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
Yakıt Parası 2
Kendi sesini garipsemek 7
Kral Şakir 6
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 2
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Tersane Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Cide SYDV Personel Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam