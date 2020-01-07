80 mülki idare amirinin görevinde yükselme kararı yayımlandı
|07 Ocak 2020 01:35
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7 Ocak 2020 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31001
KARAR
İçişleri Bakanlığından:
İçişleri Bakanlığının 30.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile;
1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (72) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;
|
Sicil No
|
Adı
|
Soyadı
|
Görev Yeri
|
Unvanı
|
Puan
|
19362
|
Ahmet
|
GÜNAYDIN
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
20911
|
Harun Ersin
|
POLAT
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21357
|
Ender Faruk
|
UZUNOĞLU
|
Gökçeada Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21358
|
Mehmet
|
YÜZER
|
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
98
|
21359
|
Özkan
|
DEMİREL
|
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21361
|
Ramazan
|
SEÇİLMİŞ
|
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
100
|
21363
|
Turan
|
YILMAZ
|
Ankara Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
98
|
21364
|
Abdullah Abid
|
ÖZTOPRAK
|
Kalecik Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
98
|
21367
|
Uğur
|
SEZER
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
98
|
21372
|
Mustafa Fırat
|
TAŞOLAR
|
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
95
|
21374
|
Önder
|
BOZKURT
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
96
|
21376
|
Armağan
|
ÖNAL
|
Çivril Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
79
|
21377
|
Salih
|
ALTUN
|
Hatay Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
88
|
21378
|
Alp Eren
|
YILMAZ
|
Mersin Vali Yardımcısı
|
VALİ YARDIMCISI
|
89
|
21380
|
Mustafa Adil
|
TEKELİ
|
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21383
|
Yunus Emre
|
ALTINER
|
Yahyalı Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21385
|
Gökmen
|
ÇİÇEK
|
Personel Genel Müdürlüğü
|
GENEL MÜDÜR
|
95
|
21386
|
Ahmet
|
GENCER
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
96
|
21387
|
Cemal
|
DEMİRYÜREK
|
Kaynaşlı Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21389
|
Murat
|
SÜZEN
|
Adana Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
95
|
21390
|
Yusuf
|
GÜNİ
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21391
|
Mehmet Alper
|
ÇIĞ
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21393
|
Mahmuthan
|
ARSLAN
|
Yakutiye Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
100
|
21396
|
Murat Çağrı
|
ERDİNÇ
|
Çorum Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
93
|
21398
|
Esengül
|
KORKMAZ ÇİÇEKLİ
|
Söğütlü Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21400
|
Murat
|
SARI
|
Buldan Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21401
|
Emrah
|
YILMAZ
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
96
|
21403
|
Mehmet
|
SOĞUKPINAR
|
Personel Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21405
|
Naci
|
AKTAŞ
|
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|
HUKUK MÜŞAVİRİ
|
95
|
21409
|
Murat
|
KÜTÜK
|
Samandağ Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21410
|
Murat
|
KARASU
|
Sultanhanı Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21411
|
Zafer
|
ENGİN
|
Doğubayazıt Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21412
|
Serdar
|
KARTAL
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21413
|
Ömer Hilmi
|
YAMLI
|
Selçuklu Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21414
|
Hakan
|
HAKYEMEZ
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21415
|
Kemal
|
ATASOY
|
iller idaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21417
|
Abdullah
|
ÇİFTÇİ
|
Sur Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
91
|
21418
|
Şeref
|
AYDIN
|
Havran Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
98
|
21419
|
Edip
|
ÇAKICI
|
Tekkeköy Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21420
|
Mustafa
|
CAN
|
Biga Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21422
|
Musa
|
SARI
|
Arsuz Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21423
|
Oğuzhan
|
BİNGÖL
|
Yüreğir Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21424
|
Haşan
|
BALCI
|
İlkadım Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21426
|
Abdullah
|
ŞEN
|
Rize Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
85
|
21427
|
Kadir Taner
|
ESER
|
Personel Genel Müdürlüğü
|
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
|
93
|
21429
|
Abdullah Atakan
|
ATASOY
|
İnebolu Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21430
|
Şenol
|
KAYA
|
Gaziantep Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
85
|
21431
|
İbrahim
|
ÖZKAN
|
Burdur Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
93
|
21432
|
Muhammed
|
GÜRBÜZ
|
Haymana Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21433
|
Gürbüz
|
SALTAŞ
|
Türkoğlu Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
98
|
21435
|
Önder
|
CAN
|
Urla Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
88
|
21436
|
Tarık
|
BAHADIR
|
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21437
|
Oğuz
|
ŞENLİK
|
Serinhisar Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21438
|
Ahmet
|
DALKIRAN
|
Rize Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
100
|
21439
|
Muammer
|
KÖKEN
|
Mut Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21440
|
Emre
|
NEBİOĞLU
|
Kocaali Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21441
|
Fatih
|
ACAR
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
93
|
21442
|
Ferit
|
GÖRÜKMEZ
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
98
|
21443
|
Faik Oktay
|
SÖZER
|
Mudanya Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21444
|
Haluk
|
ÇAKMAK
|
Cumayeri Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21446
|
Metin
|
YILMAZ
|
Havza Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
91
|
21450
|
Murat
|
KAHRAMAN
|
Nallıhan Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
98
|
21452
|
Meral
|
BATI DEMİRBAŞ
|
Uşak Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
93
|
21453
|
Bahadır
|
GÜNEŞ
|
Sorgun Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
80
|
21454
|
Müfit
|
GÜLTEKİN
|
Bahçe Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21456
|
Hüseyin
|
GÖKTÜRK
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
98
|
21458
|
Harun
|
YÜCEL
|
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
|
DAİRE BAŞKANI
|
93
|
21459
|
Fatih
|
KIZILTOPRAK
|
İzmir Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
98
|
21460
|
Erol
|
TANRIKULU
|
Bucak Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21464
|
Ahmet Gazi
|
KAYA
|
Sürmene Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
|
21465
|
Ercan
|
ÖTER
|
Torbalı Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
95
|
21466
|
Hüseyin
|
DEMİRBAŞ
|
Uşak Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
93
2. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (4) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;
|
21016
|
Davut
|
SİNANOĞLU
|
Cizre Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
100
|
21050
|
Şaban
|
ERDOĞAN
|
Nevşehir Valiliği
|
HUKUK MÜŞAVİRİ
|
98
|
21052
|
Mehmet Akif
|
CELEP
|
Mülkiye Teftiş Kurulu
Başkanlığı
|
MÜLKİYE MÜFETTİŞİ
|
91
|
21060
|
Yasin
|
ÖZCAN
|
Sarıkaya Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
3. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda;
30.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;
|
20825
|
Nurullah
|
KAYA
|
Şuhut Kaymakamlığı
|
KAYMAKAM
|
93
4. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (2) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;
|
19725
|
Aydın
|
BÖRÜ
|
İğdır Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI(Ş)
|
93
|
19724
|
Halil
|
AVŞAR
|
Kahramanmaraş Valiliği
|
VALİ YARDIMCISI
|
88
5. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;
|
19572
|
Cem Afşin
|
AKBAY
|
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|
HUKUK MÜŞAVİRİ
|
93
karar verilmiştir.
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