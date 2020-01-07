80 mülki idare amirinin görevinde yükselme kararı yayımlandı.

7 Ocak 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31001

KARAR

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığının 30.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile;

1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (72) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı Puan 19362 Ahmet GÜNAYDIN Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 20911 Harun Ersin POLAT Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 21357 Ender Faruk UZUNOĞLU Gökçeada Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21358 Mehmet YÜZER İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 98 21359 Özkan DEMİREL Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21361 Ramazan SEÇİLMİŞ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 100 21363 Turan YILMAZ Ankara Valiliği VALİ YARDIMCISI 98 21364 Abdullah Abid ÖZTOPRAK Kalecik Kaymakamlığı KAYMAKAM 98 21367 Uğur SEZER Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 98 21372 Mustafa Fırat TAŞOLAR İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 95 21374 Önder BOZKURT Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 96 21376 Armağan ÖNAL Çivril Kaymakamlığı KAYMAKAM 79 21377 Salih ALTUN Hatay Valiliği VALİ YARDIMCISI 88 21378 Alp Eren YILMAZ Mersin Vali Yardımcısı VALİ YARDIMCISI 89 21380 Mustafa Adil TEKELİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21383 Yunus Emre ALTINER Yahyalı Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21385 Gökmen ÇİÇEK Personel Genel Müdürlüğü GENEL MÜDÜR 95 21386 Ahmet GENCER Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 96 21387 Cemal DEMİRYÜREK Kaynaşlı Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21389 Murat SÜZEN Adana Valiliği VALİ YARDIMCISI 95 21390 Yusuf GÜNİ Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93

21391 Mehmet Alper ÇIĞ Mülkiye Teftiş Kurulu KAPAT [X] Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 21393 Mahmuthan ARSLAN Yakutiye Kaymakamlığı KAYMAKAM 100 21396 Murat Çağrı ERDİNÇ Çorum Valiliği VALİ YARDIMCISI 93 21398 Esengül KORKMAZ ÇİÇEKLİ Söğütlü Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21400 Murat SARI Buldan Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21401 Emrah YILMAZ Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 96 21403 Mehmet SOĞUKPINAR Personel Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21405 Naci AKTAŞ Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü HUKUK MÜŞAVİRİ 95 21409 Murat KÜTÜK Samandağ Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21410 Murat KARASU Sultanhanı Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21411 Zafer ENGİN Doğubayazıt Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21412 Serdar KARTAL Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 21413 Ömer Hilmi YAMLI Selçuklu Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21414 Hakan HAKYEMEZ Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 21415 Kemal ATASOY iller idaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21417 Abdullah ÇİFTÇİ Sur Kaymakamlığı KAYMAKAM 91 21418 Şeref AYDIN Havran Kaymakamlığı KAYMAKAM 98 21419 Edip ÇAKICI Tekkeköy Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21420 Mustafa CAN Biga Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21422 Musa SARI Arsuz Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21423 Oğuzhan BİNGÖL Yüreğir Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21424 Haşan BALCI İlkadım Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21426 Abdullah ŞEN Rize Valiliği VALİ YARDIMCISI 85 21427 Kadir Taner ESER Personel Genel Müdürlüğü GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 93 21429 Abdullah Atakan ATASOY İnebolu Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21430 Şenol KAYA Gaziantep Valiliği VALİ YARDIMCISI 85 21431 İbrahim ÖZKAN Burdur Valiliği VALİ YARDIMCISI 93

21432 Muhammed GÜRBÜZ Haymana Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21433 Gürbüz SALTAŞ Türkoğlu Kaymakamlığı KAYMAKAM 98 21435 Önder CAN Urla Kaymakamlığı KAYMAKAM 88 21436 Tarık BAHADIR İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21437 Oğuz ŞENLİK Serinhisar Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21438 Ahmet DALKIRAN Rize Valiliği VALİ YARDIMCISI 100 21439 Muammer KÖKEN Mut Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21440 Emre NEBİOĞLU Kocaali Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21441 Fatih ACAR Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 93 21442 Ferit GÖRÜKMEZ Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 98 21443 Faik Oktay SÖZER Mudanya Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21444 Haluk ÇAKMAK Cumayeri Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21446 Metin YILMAZ Havza Kaymakamlığı KAYMAKAM 91 21450 Murat KAHRAMAN Nallıhan Kaymakamlığı KAYMAKAM 98 21452 Meral BATI DEMİRBAŞ Uşak Valiliği VALİ YARDIMCISI 93 21453 Bahadır GÜNEŞ Sorgun Kaymakamlığı KAYMAKAM 80 21454 Müfit GÜLTEKİN Bahçe Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21456 Hüseyin GÖKTÜRK Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 98 21458 Harun YÜCEL İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAİRE BAŞKANI 93 21459 Fatih KIZILTOPRAK İzmir Valiliği VALİ YARDIMCISI 98 21460 Erol TANRIKULU Bucak Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21464 Ahmet Gazi KAYA Sürmene Kaymakamlığı KAYMAKAM 93 21465 Ercan ÖTER Torbalı Kaymakamlığı KAYMAKAM 95 21466 Hüseyin DEMİRBAŞ Uşak Valiliği VALİ YARDIMCISI 93

2. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (4) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

21016 Davut SİNANOĞLU Cizre Kaymakamlığı KAYMAKAM 100 21050 Şaban ERDOĞAN Nevşehir Valiliği HUKUK MÜŞAVİRİ 98 21052 Mehmet Akif CELEP Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı MÜLKİYE MÜFETTİŞİ 91 21060 Yasin ÖZCAN Sarıkaya Kaymakamlığı KAYMAKAM 93

3. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda;

30.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;

20825 Nurullah KAYA Şuhut Kaymakamlığı KAYMAKAM 93

4. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (2) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

19725 Aydın BÖRÜ İğdır Valiliği VALİ YARDIMCISI(Ş) 93 19724 Halil AVŞAR Kahramanmaraş Valiliği VALİ YARDIMCISI 88

5. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;

19572 Cem Afşin AKBAY Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü HUKUK MÜŞAVİRİ 93

karar verilmiştir.