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80 mülki idare amirinin görevinde yükselme kararı yayımlandı

80 mülki idare amirinin görevinde yükselme kararı yayımlandı.
 07 Ocak 2020 01:35
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80 mülki idare amirinin görevinde yükselme kararı yayımlandı

7 Ocak 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31001

KARAR

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığının 30.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile;

1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (72) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

Sicil No

Adı

Soyadı

Görev Yeri

Unvanı

Puan

19362

Ahmet

GÜNAYDIN

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

20911

Harun Ersin

POLAT

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21357

Ender Faruk

UZUNOĞLU

Gökçeada Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21358

Mehmet

YÜZER

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

98

21359

Özkan

DEMİREL

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21361

Ramazan

SEÇİLMİŞ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

100

21363

Turan

YILMAZ

Ankara Valiliği

VALİ YARDIMCISI

98

21364

Abdullah Abid

ÖZTOPRAK

Kalecik Kaymakamlığı

KAYMAKAM

98

21367

Uğur

SEZER

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

98

21372

Mustafa Fırat

TAŞOLAR

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

95

21374

Önder

BOZKURT

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

96

21376

Armağan

ÖNAL

Çivril Kaymakamlığı

KAYMAKAM

79

21377

Salih

ALTUN

Hatay Valiliği

VALİ YARDIMCISI

88

21378

Alp Eren

YILMAZ

Mersin Vali Yardımcısı

VALİ YARDIMCISI

89

21380

Mustafa Adil

TEKELİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21383

Yunus Emre

ALTINER

Yahyalı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21385

Gökmen

ÇİÇEK

Personel Genel Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR

95

21386

Ahmet

GENCER

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

96

21387

Cemal

DEMİRYÜREK

Kaynaşlı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21389

Murat

SÜZEN

Adana Valiliği

VALİ YARDIMCISI

95

21390

Yusuf

GÜNİ

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21391

Mehmet Alper

ÇIĞ

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21393

Mahmuthan

ARSLAN

Yakutiye Kaymakamlığı

KAYMAKAM

100

21396

Murat Çağrı

ERDİNÇ

Çorum Valiliği

VALİ YARDIMCISI

93

21398

Esengül

KORKMAZ ÇİÇEKLİ

Söğütlü Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21400

Murat

SARI

Buldan Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21401

Emrah

YILMAZ

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

96

21403

Mehmet

SOĞUKPINAR

Personel Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21405

Naci

AKTAŞ

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HUKUK MÜŞAVİRİ

95

21409

Murat

KÜTÜK

Samandağ Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21410

Murat

KARASU

Sultanhanı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21411

Zafer

ENGİN

Doğubayazıt Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21412

Serdar

KARTAL

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21413

Ömer Hilmi

YAMLI

Selçuklu Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21414

Hakan

HAKYEMEZ

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21415

Kemal

ATASOY

iller idaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21417

Abdullah

ÇİFTÇİ

Sur Kaymakamlığı

KAYMAKAM

91

21418

Şeref

AYDIN

Havran Kaymakamlığı

KAYMAKAM

98

21419

Edip

ÇAKICI

Tekkeköy Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21420

Mustafa

CAN

Biga Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21422

Musa

SARI

Arsuz Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21423

Oğuzhan

BİNGÖL

Yüreğir Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21424

Haşan

BALCI

İlkadım Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21426

Abdullah

ŞEN

Rize Valiliği

VALİ YARDIMCISI

85

21427

Kadir Taner

ESER

Personel Genel Müdürlüğü

GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI

93

21429

Abdullah Atakan

ATASOY

İnebolu Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21430

Şenol

KAYA

Gaziantep Valiliği

VALİ YARDIMCISI

85

21431

İbrahim

ÖZKAN

Burdur Valiliği

VALİ YARDIMCISI

93

21432

Muhammed

GÜRBÜZ

Haymana Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21433

Gürbüz

SALTAŞ

Türkoğlu Kaymakamlığı

KAYMAKAM

98

21435

Önder

CAN

Urla Kaymakamlığı

KAYMAKAM

88

21436

Tarık

BAHADIR

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21437

Oğuz

ŞENLİK

Serinhisar Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21438

Ahmet

DALKIRAN

Rize Valiliği

VALİ YARDIMCISI

100

21439

Muammer

KÖKEN

Mut Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21440

Emre

NEBİOĞLU

Kocaali Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21441

Fatih

ACAR

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

93

21442

Ferit

GÖRÜKMEZ

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

98

21443

Faik Oktay

SÖZER

Mudanya Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21444

Haluk

ÇAKMAK

Cumayeri Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21446

Metin

YILMAZ

Havza Kaymakamlığı

KAYMAKAM

91

21450

Murat

KAHRAMAN

Nallıhan Kaymakamlığı

KAYMAKAM

98

21452

Meral

BATI DEMİRBAŞ

Uşak Valiliği

VALİ YARDIMCISI

93

21453

Bahadır

GÜNEŞ

Sorgun Kaymakamlığı

KAYMAKAM

80

21454

Müfit

GÜLTEKİN

Bahçe Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21456

Hüseyin

GÖKTÜRK

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

98

21458

Harun

YÜCEL

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

DAİRE BAŞKANI

93

21459

Fatih

KIZILTOPRAK

İzmir Valiliği

VALİ YARDIMCISI

98

21460

Erol

TANRIKULU

Bucak Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21464

Ahmet Gazi

KAYA

Sürmene Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

21465

Ercan

ÖTER

Torbalı Kaymakamlığı

KAYMAKAM

95

21466

Hüseyin

DEMİRBAŞ

Uşak Valiliği

VALİ YARDIMCISI

93

2. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (4) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

21016

Davut

SİNANOĞLU

Cizre Kaymakamlığı

KAYMAKAM

100

21050

Şaban

ERDOĞAN

Nevşehir Valiliği

HUKUK MÜŞAVİRİ

98

21052

Mehmet Akif

CELEP

Mülkiye Teftiş Kurulu

Başkanlığı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ

91

21060

Yasin

ÖZCAN

Sarıkaya Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

3. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda;

30.11.2017 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;

20825

Nurullah

KAYA

Şuhut Kaymakamlığı

KAYMAKAM

93

4. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (2) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmelerine;

19725

Aydın

BÖRÜ

İğdır Valiliği

VALİ YARDIMCISI(Ş)

93

19724

Halil

AVŞAR

Kahramanmaraş Valiliği

VALİ YARDIMCISI

88

5. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve puanı yazılı olan (1) mülki idare amirinin 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun Ek 2 ve 3 ile Birinci Sınıf Mülki idare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddelerine istinaden 30.11.2019 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 30.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine;

19572

Cem Afşin

AKBAY

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HUKUK MÜŞAVİRİ

93

karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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