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TürkAkım'da vanalar açılıyor

Rusya'dan gelen doğalgazı Karadeniz'in altından geçirilerek Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştıracak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi tamamlandı
 07 Ocak 2020 06:51
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TürkAkım'da vanalar açılıyor

Projenin açılışı yarın Haliç Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılacak. Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçirilen ve kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin açılışında, iki ülke liderlerinin bölgesel istikrar ve işbirliği mesajları vermesi bekleniyor. TürkAkım ile Türkiye, Avrupa'nın doğalgaz güvenliğinde son derece önemli bir konuma sahip olacak. Toplam üç etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan TürkAkım-2, Avrupa'ya senelik 15,75 milyar metreküp gaz verecek. Böylece milyonlarca Avrupalının gaz ihtiyacı, TürkAkım ile gelen Rus gazıyla karşılanmış olacak. Projenin TürkAkım-1 bölümü de, her sene Türkiye'ye gelecek 15,75 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak. TürkAkım'ın Türkiye'yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracağını belirten uzmanlar, projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıkların Türkiye'nin doğalgaz arzında herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağını vurguladı.

ANAPA'DAN KIYIKÖY'E 935 KİLOMETRE

TürkAkım, Karadeniz'de birbirine paralel ilerleyen, her biri 935 kilometre uzunluğa sahip iki hattan oluşuyor. Rusya kıyısındaki Anapa şehrinden başlayıp Trakya'daki Kıyıköy beldesinde Türkiye'ye çıkıyor.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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