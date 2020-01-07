TürkAkım'da vanalar açılıyor
|07 Ocak 2020 06:51
|Yazdır
Projenin açılışı yarın Haliç Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılacak. Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçirilen ve kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin açılışında, iki ülke liderlerinin bölgesel istikrar ve işbirliği mesajları vermesi bekleniyor. TürkAkım ile Türkiye, Avrupa'nın doğalgaz güvenliğinde son derece önemli bir konuma sahip olacak. Toplam üç etaptan oluşan TürkAkım boru hattının Avrupa ayağı olan TürkAkım-2, Avrupa'ya senelik 15,75 milyar metreküp gaz verecek. Böylece milyonlarca Avrupalının gaz ihtiyacı, TürkAkım ile gelen Rus gazıyla karşılanmış olacak. Projenin TürkAkım-1 bölümü de, her sene Türkiye'ye gelecek 15,75 milyar metreküp doğalgazı taşıyacak. TürkAkım'ın Türkiye'yi doğalgazın ilk alıcısı yaparak transit riskleri ortadan kaldıracağını belirten uzmanlar, projenin tamamlanmasıyla bölgede yaşanacak muhtemel istikrarsızlıkların Türkiye'nin doğalgaz arzında herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağını vurguladı.
ANAPA'DAN KIYIKÖY'E 935 KİLOMETRE
TürkAkım, Karadeniz'de birbirine paralel ilerleyen, her biri 935 kilometre uzunluğa sahip iki hattan oluşuyor. Rusya kıyısındaki Anapa şehrinden başlayıp Trakya'daki Kıyıköy beldesinde Türkiye'ye çıkıyor.
Osman Çobanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Babacan'dan faiz yanıt: Geçmişi değerlendirmeye hazırım
07 Ocak 2020 07:45
|Kanal İstanbul'a stratejik vizyon
07 Ocak 2020 07:30
|'Türkiye karşıtı cephenin sözcülüğünü Mısır yapıyor'
07 Ocak 2020 06:11
|80 mülki idare amiri hakkında atama kararı yayımlandı
07 Ocak 2020 01:35
|Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik
07 Ocak 2020 01:32
|7 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ocak 2020 00:01
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
06 Ocak 2020 22:01
|Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
06 Ocak 2020 20:56
|Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
06 Ocak 2020 20:28
|AK Parti MYK toplandı
06 Ocak 2020 20:18