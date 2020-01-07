Kanal İstanbul'a stratejik vizyon



Marmaray, Avrasya Tüneli gibi mega projeler sayesinde stratejik önemi daha da artan İstanbul, küresel ticaretin de bağlantı noktası haline dönüşüyor. Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla, mega kentin ticaret ağları açısından önemi artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Küçükçekmece'ye yapılacağını açıkladığı konteyner limanı lojistik açıdan büyük önem taşıyor.

TASARRUFUN BULUŞMA NOKTASI

Kanal İstanbul'un güney-doğu ucunda yer alan Küçükçekmece'de inşa edilecek liman ile şehrin ticari potansiyeli daha da artacak. Küresel ticaretin yüzde 60'a yakınının deniz yoluyla yapıldığı hesaba katıldığında, yapılması planlanan liman; Kanal İstanbul'un öneminin daha da arttıracak. Ulaşım ağlarıyla örülen Marmara Bölgesi ve İstanbul; lojistik açıdan imkanların çeşitli olmasının yanı sıra çoğu güzergahta en kazançlı rota olarak ön plana çıkıyor. Artık dünyanın bir ucundan hareket eden bir uçak, tren, gemi veya TIR İstanbul'daki ulaşım ağları sayesinde hem maliyetten hem de zamandan kazanacak.

GEÇİŞLER KANAL İSTANBUL'DAN

Ülkenin en stratejik mega projesi olarak görülen Kanal İstanbul'da teknik çalışmalar tamamlandı. 2019 yılı içerisinde ilk somut adımlar atıldı. ÇED çalışmalarında son aşamaya gelinirken, Çevre Düzeni Planının kesinleşmesiyle 2020 içerisinde ihaleye çıkılması planlanıyor. Günde 150-160 gemiye ev sahipliği yapması beklenen Kanal, Panama Kanalı ile kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde gemi trafiğine hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken, yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlıyor. Boğazdaki mevcut gemi trafiği dikkate alındığında (günde ortalama 150 gemi) Kanal İstanbul'un getirisi yıllık 8 milyar dolar olacak.

KARGO ŞEHRİ AĞI GENİŞLİYOR

Yıllar önce temeli zihinlerde atılan daha sonrasında ise gerçeğe dönüştürülen İstanbul Havalimanı 2018 yılı 29 Ekim tarihinde açılışı yapılarak hizmete girmişti. Açılan birinci fazın 6 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'Büyük Taşınma' tam kapasite çalışmaya başlaması havalimanının geleceğe atılmış adım olduğunu bir kez daha gösterdi. İstanbul Havalimanı ile şehir dünyanın en büyük kargo merkezlerinden biri haline gelecek. Havalimanının tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olunacak. Ortaya çıkacak olan 1,4 milyon metrekarelik 'Kargo Şehri' dev bir taşımacılık ağı halini alacak.



HAVALİMANI TRAFİĞİ KATLADI

Ayrıca yolcu trafiğindeki yoğunlukla beraber sefer sayıları da yükselirken, yeni havalimanının hayata geçmesiyle hizmet veren havayolu şirketi sayısında da büyük artış yaşandı. Şu anda toplam 74 havayolu şirketine ev sahipliği yapan havalimanında 2020 yılında bu sayının 80'e çıkarılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda 2019'da 10 yabancı havayolu şirketi ilk defa uçmaya başladı. Yıl boyunca yoğun yolcu trafiğinin yaşandığı İstanbul Havalimanı'nda ocakkasım 2019 döneminde 47 milyon 297 bin 757 yolcu geliş-gidiş yaptı. İç hatta 11 milyon 517 bin 499, dış hatta ise 35 milyon 780 bin 258 yolcu seyahatlerinde İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

KARAYOLU ALTERNATİFLER ARASINDA

Marmara Bölgesi'nde de yoğun bir otoyol çalışması da yapılıyor. Hizmete giren İstanbul-İzmir Otoyolu ile bölgenin Ege bağlantısı rahatlarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birleşti. Bu sayede lojistik amaçlı araçlar şehir trafiğine girmeden zamandan tasarruf sağlayabilecek. Aynı zamanda şehir trafiğinde oluşacak şişkinliğinde önüne geçilecek. Projelerin tamamlanmasıyla trafik yükü daha da azalacak olan Marmara Bölgesi'nde önemli sanayi şehirleri arasındaki seyahat süresi de en aza inecek.

TİCARET YOLUNUN KÖPRÜSÜ MARMARAY

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek 'Tek kuşak, Tek Yol Projesi' Türkiye'nin de içinde bulunduğu rotada bir ticaret yolu oluşturacak. 11 bin 483 kilometrelik yolu birbirine bağlayan projenin kilit noktalarından olan İstanbul ile bir başka mega proje olan Marmaray da küresel ticarete açılmış oldu. Ticari seferlerin devam edeceği güzergahta geçişler sürekli hale gelecek. Ticaretin yeni ipek yolu olarak lanse edilen rotada oluşacak ekonominin devasa rakamlara ulaşması öngörülürken, Türkiye açısından en önemli getirisi ise global ticarette söz sahibi ülke konumuna ulaşması olarak gösteriliyor. Kars'tan ülkemize giriş yapacak tren uzun bir mesafeyi sınırlarımız içerisinde kat ederek Kapıkule üzerinden çıkışını gerçekleştirecek.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul ile ilgili video paylaştı. Altun, ''İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek'' açıklamasında bulundu.

Burak Karaca