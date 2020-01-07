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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 07 Ocak 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde yoğun olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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