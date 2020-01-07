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YPG/PKK 400 DEAŞ'lıyı daha saldı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı. YPG'nin, kendi saflarına katılma şartıyla anlaştığı DEAŞ'lılara 3 ay eğitim vereceği iddia edildi.
 07 Ocak 2020 07:20
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YPG/PKK 400 DEAŞ'lıyı daha saldı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi serbest bıraktı. YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi. Kamptan çıkartılanların isim listesine de ulaşıldı.

3 YILLIK PKK'LILAR!

DHA ise, YPG/PKK'nın Hol Kampı'nda tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarıyla kendi saflarına katılmaları karşılığında anlaştıklarını ve 650 kişinin serbest bırakıldığını belirtti. DHA'nın haberine göre, anlaşmayı kabul eden DEAŞ mensuplarının, 3 ay süreyle eğitime tabi tutulacağı, eğitimin ardından 3 yıl süreyle YPG/PKK bünyesinde faaliyet göstereceği ve örgüt saflarına katılmayı kabul eden DEAŞ'lıların ailelerinin eğitim süresince kampta tutulup daha sonra serbest bırakılacakları öğrenildi. Şırnak'ta 29 Aralık'ta teslim olan 4 PKK'lı teröristin ifadelerinde bu anlaşmayı belirttikleri, YPG/PKK'nın Hol Kampı'nda bulunan ağırlıklı olarak Suriye Cezire bölgesinden olan DEAŞ militanlarının ailelerinden oluşan yaklaşık 650 kişiyi yüklü miktarda para karşılığı serbest bıraktığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun YPG'nin ağır kayıplar yaşadığı, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

SAYI GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu. Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirmişti.
Yeni Şafak
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