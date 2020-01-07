Babacan'dan faiz yanıt: Geçmişi değerlendirmeye hazırım

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle iligli dünkü açıklamalarına yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Babacan, geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

"DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİM"

Babacan, şunları paylaştı:

* 1. Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye'nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.

* 2. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018'de 74 Milyar TL'ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 Milyar, 2020'de 139 Milyar TL.

* 3. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar'dan 139 Milyar TL'ye ulaşıyor. Artış oranı % 144. Dahası, Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.

* 4. Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

* 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim. Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm.

* Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer.