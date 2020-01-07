Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı
Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi
|07 Ocak 2020 07:56
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Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sefere başlamak üzere peronlara doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 34 TN 2386 plakalı İETT otobüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
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