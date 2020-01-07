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Tapuda yeni dönem başladı

Gayrimenkul değerleme sisteminin yanı sıra tapuda da yeni dönem başladı. Vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak
 07 Ocak 2020 08:00
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Tapuda yeni dönem başladı

Yeni yılla birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması ve gayrimenkul envanterinin tamamlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemiyle gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.

Harç emlak vergisi, değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyor. Yeni düzenlemeyle gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değeriyle beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme hizmeti bedelinin bankaların ekspertiz ücretinin altında 400 lira civarında olması öngörülüyor.

RAPOR ÜCRETİ HARÇTAN DÜŞECEK

Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de bir çalışma yapılıyor. Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklikle de gayrimenkul satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde de yeni bir sayfa açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir binada birkaç değerleme olduktan sonra üç boyutlu haritalarla yine o değerlemeleri katına ve şerefiyesine göre genel müdürlüğümüz dağıtacak. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve SPK onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak" dedi.

AYRI İLDE OLSA DA DEVİR YAPILIYOR

Konut alım satımında tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunması durumunda artık tapu devri yapılabiliyor. Bunun için taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Alıcı ve satıcının aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit ediliyor. Aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzalar alınmıyor, tamamlandıktan sonra görevli personel tarafından elektronik imza ile resmi senedi hazırlayan birime gönderiliyor.

DEĞERLEME İKİ GÜNDE BİTECEK

Gayrimenkulünü satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Yeni sistemle değer tespiti iki günde tamamlanacak, raporlar bir yıl geçerli olacak.

Konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar birçok değişken dikkate alınacak. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.

Hazal Ateş
Sabah
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