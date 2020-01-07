Başkent'te, deprem korkuttu
Ankara, Akyurt'ta saat 8.01'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|07 Ocak 2020 08:16
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