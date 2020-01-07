1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asker ve polis okulu eski öğrencisi 21 kişiye gözaltı

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
 07 Ocak 2020 08:45
Yazdır
Asker ve polis okulu eski öğrencisi 21 kişiye gözaltı

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
07 Ocak 2020 09:53		 YPG/PKK 400 DEAŞ'lıyı daha saldı
07 Ocak 2020 07:20
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
07 Ocak 2020 07:05		 Almanya'da PKK derneklerinin yerini FETÖ vakıfları aldı
06 Ocak 2020 23:21
Mardin'de terör operasyonu: 1 terörist yakalandı
06 Ocak 2020 22:16		 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
06 Ocak 2020 22:06
Darbe girişimi davasında istinaf duruşması başladı
06 Ocak 2020 21:46		 Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı
06 Ocak 2020 17:58
PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu
06 Ocak 2020 15:40		 FETÖ'nün 'Tokat il yapılanması' operasyonunda 15 gözaltı
06 Ocak 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı10:35 - İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması10:30 - Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu10:29 - MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız10:24 - Malatya ve Adıyaman'da 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:23 - Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü10:21 - Narkotik operasyonunda 49 ilde 137 şüpheli gözaltına alındı10:19 - Borsa güne yükselişle başladı10:19 - TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor10:16 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
10:03 - 25 milyon TL'lik rüşvet görüntüleri müfettişlerde10:02 - İstifa eden, memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?09:53 - MİT eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı09:44 - Trakya'da kar ve tipi etkili oluyor09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:35 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:34 - İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı09:31 - 2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Ali Babacan'ın partisi yine rötar yaptı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendi sesini garipsemek 7
geçen ayın enleri 4
marcelo saracchi 1
Kral Şakir 6
spor toto süper lig 3
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 2
müze 2
boğazlı kazak 4
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Çan Belediyesi 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam