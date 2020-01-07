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Özel okul müdürü velileri 300 bin TL dolandırdı
İstanbul Halkalı,'da bik özel okulun ilkokul müdürü Z.K. velilerden topladığı 300 bin lira, kayıt, servis ve kıyafet parasını zimmetine geçirdi.
|07 Ocak 2020 09:03
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Dolandırıcılık olayı, okula kayıttan vazgeçen bir velinin ödemiş olduğu paraları geri istemesiyle ortaya çıktı.
Parasını alamayan veli, okulun bağlı olduğu genel merkezi aradı. Genel merkez okul müdürü Z.K ya ulaşamayınca okulda denetim başlattı.
Yapılan denetim sonucunda okul müdürü Z.K. öğrencilerden aldığı kayıt parası, servis parası ve kıyafet parasını ilgili şirketlere ödeme yapmadığı, yapılan incelemede toplam 300 bin TL tutarındaki parayı zimmetine geçirdiği belirlendi.
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