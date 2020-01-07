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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 30 bin üyemiz istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimi değişen belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve sendikal baskılara Şırnak'tan tepki gösterdi
 07 Ocak 2020 09:17
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 30 bin üyemiz istifa ettirildi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir dizi programlar gerçekleştirdiği Şırnak'ta, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası yönetimi değişen belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve sendikal baskılara karşı bir kez daha tepki gösterdi. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Şırnak Şube Başkanlığı açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Arslan, haksız yere işten çıkarılan üyelerinin tekrar işlerine dönmeleri için büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.

ONURLU MÜCADELELERİNİ KUTLUYORUM

CHP ve HDP'li belediyelerde Hak-İş'e bağlı sendikalara üye 6 binden fazla işçinin işten atıldığını, 30 bin üyelerinin de istifa ettirildiğini ifade eden Arslan, "Ben bu arkadaşlarımızın mücadelesini takdir etmek, arkadaşlarımızla beraber olmak için 2020 yılına Şırnak'ta girdim. Arkadaşlarımız bütün tehditlere rağmen 8 aydır azim ve kararlılıkla burada mücadelelerini sürdürüyorlar. Onların bu onurlu mücadelelerini kutluyorum. Aynı zamanda Cizre'de işten atılan arkadaşlarımız için de mücadelemizi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

HAK-İŞ, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN TEMSİLCİSİDİR

Bölgede Hak-İş'ten büyük beklentilerin olduğunu söyleyen Arslan, "Yeni dönemde daha iyi hizmetler yapacağız. Arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sendikacılığı yaparken bölge halkıyla dayanışmamızı artıracağız. Terörizm nereden gelirse gelsin sadece acı gözyaşı ve kan getirir. Biz buna karşı direneceğiz. Siyasal mücadelesini herkes sonuna kadar yapmalı, teröre asla izin vermemelidir. Terörizmin her türlü yöntemine, farklı isimler altında yaptığı teröre asla izin vermeyeceğiz ve karşı duracağız. Barışı, kardeşliği ve dostluğu ikame etmek, hep birlikte bu ülkede barış içerisinde yaşamak için birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Ülkemize ve geleceğimize yönelik tehditleri hep birlikte ortadan kaldıracağız. Hak-İş burada bunların temsilcisidir" şeklinde konuştu.

Ahmet Sesli
Memurlar.Net
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