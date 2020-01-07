Ali Babacan'ın partisi yine rötar yaptı!

Babacan'ın partisi yine rötar yaptı! AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve arkadaşlarının partisinin kurulması yine ertelendi. 2019 yılı bitmeden tüzel kişiliğe kavuşacağı ifade edilen Babacan'ın partisi, gündemin gölgesinde kalmamak için 2020 yılının ilk haftasına bırakılmıştı. Ancak bu sefer de gündemdeki Libya tezkeresinin gölgesinde kalmamak için partinin kuruluşunun Şubat başına bırakıldığı öğrenildi.

KURULUŞ ŞUBAT BAŞINA KALDI

Türkiye kamuoyunun Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresiyle meşgul olması Babacan ve kurmaylarını partinin kuruluşunu biraz daha ertelemeye sevk etti. Partinin ölü doğmasının önüne geçmek isteyen Babacan ve arkadaşlarının gündemin daha sakin olduğu bir zamanı kolladığı ifade ediliyor. Partinin Şubat'ın başında tüzel kişiliğe kavuşması planlanıyor.

Bünyamin Güler