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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
|07 Ocak 2020 09:34
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İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve DHKP-C ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet gösterdikleri, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl merkezi ile Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde örgüt talimatlarını içeren çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin sorguları sürüyor.
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