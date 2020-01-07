Trakya'da kar ve tipi etkili oluyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kırklareli'nde iki gün önce başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 40 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük yaşıyor. Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Kent merkezinde de zaman zaman hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. İş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeler devrildi, inşaat halindeki bazı binaların zemin katlarındaki camlar kırıldı.

Kuvvetli rüzgarın enerji nakil hatlarına verdiği zarar nedeniyle Demirköy ilçesinde 5 köye elektrik verilemiyor.

- Tekirdağ

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'da da kar yağışı başladı.

Sabah erken saatlerde şehir merkezinde başlayan kar yağışı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçeleri ile Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yolların kapanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.