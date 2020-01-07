MİT eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
|07 Ocak 2020 09:53
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i yakalandı.
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