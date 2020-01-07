25 milyon TL'lik rüşvet görüntüleri müfettişlerde
|07 Ocak 2020 10:03
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Başsavcılığın; rüşvet pazarlığının yapıldığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasındaki görüntüler ile Aygün'ün sahibi olduğu TOGO İkiz Kuleleri'ndeki görüntüleri alarak incelediği bildirildi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri de söz konusu görüntüleri aldı.
Başsavcılık; soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan'ın da ifadesini aldı. Karahan, 13 Aralık 2019'da saat 16.57'de Sinan Aygün'ü haklı bulan istinaf dilekçesi vermiş, 45 dakika sonra geri çekilmişti.
Aygün, Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi vermişti. Müfettişlerin; Belediye Meclis üyeleri Sibel Aygün, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar ile rüşvet pazarlığına şahit olduğu iddia edilen 8 Meclis üyesi ve Elif Kaltalıoğlu'nun ifadesini alabileceği belirtildi.
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