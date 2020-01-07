1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.
 07 Ocak 2020 10:19
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 112.594,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,06 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 2,00 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 112.500 desteğinin kırılmasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 azalışla 111.412,70 puandan tamamladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6'dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini bildirdi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
07 Ocak 2020 09:36		 Altında aralıksız yükseliş sürüyor!
06 Ocak 2020 20:51
Borsa, günü düşüşle tamamladı
06 Ocak 2020 18:19		 Altın fiyatlarında, ABD-İran gerilimi etkisi
06 Ocak 2020 17:37
Dövizde gün sonu fiyatları
06 Ocak 2020 17:22		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
06 Ocak 2020 13:18
Çeyrek altın ne kadar oldu?
06 Ocak 2020 12:41		 Gün ortası döviz fiyatları
06 Ocak 2020 12:06
Gram altın, psikolojik seviyeyi aştı
06 Ocak 2020 10:11		 Borsa haftaya düşüşle başladı
06 Ocak 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:41 - Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı10:35 - İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması10:30 - Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu10:29 - MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız10:24 - Malatya ve Adıyaman'da 69 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:23 - Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü10:21 - Narkotik operasyonunda 49 ilde 137 şüpheli gözaltına alındı10:19 - Borsa güne yükselişle başladı10:19 - TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor10:16 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
10:03 - 25 milyon TL'lik rüşvet görüntüleri müfettişlerde10:02 - İstifa eden, memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?09:53 - MİT eski çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı09:44 - Trakya'da kar ve tipi etkili oluyor09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:35 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor09:34 - İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı09:31 - 2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Ali Babacan'ın partisi yine rötar yaptı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
Avustralyadaki yanginlar 1
kahve çekirdeği 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 2
Kral Şakir 6
Bulmaca kulesi 1
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 4
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
Çanakkale Çan Belediyesi 35 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam