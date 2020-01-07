Narkotik operasyonunda 49 ilde 137 şüpheli gözaltına alındı

ADALET ARAMAK 2020'DE DAHA PAHALI HALE GELDİ. HÜKÜMET DÜZENLEME YAPMALI İdare mahkemesi veya Danıştay'da, kamu kurumlarının işlemleri aleyhine dava açanlar, davayı kaybetmeleri halinde, 1700 lira ile 3000 lira arasında vekalet ücreti ödemek zorunda.. Bu konuda bir düzenleme yapılarak, hak arama özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılması gerekmektedir. Bir öneri olarak, asgari tarifenin yüzde 25'inin alınması gibi bir uygulama hayata geçirilebilir.