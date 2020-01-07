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Narkotik operasyonunda 49 ilde 137 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen 'NarkoNet 5 Operasyonu'nda 137 şüpheli gözaltına alındı
|07 Ocak 2020 10:21
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