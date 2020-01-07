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Şikayetçi olsaydı o doktorlar katledilmeyecekti!
İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız'ın (30) cinayetten 2 gün önce S.Ö. isimli kadını gasp ettiği ortaya çıktı.
|07 Ocak 2020 10:47
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Özel bir şirkette çalışan 52 yaşındaki S.Ö., Gaziemir'de otomobilini evinin önüne park ederken yanına gelen Enver Yıldız ile Soner Can, başına silah dayadı. Ardından kadını silah zorla otomobiline bindirerek Torbalı'ya götüren Yıldız ve Can, burada üzerindeki 130 lirayı gasp etti.
Daha sonra da "Bizi gördün. Polise şikayetçi olursan seni bulur ve öldürürüz" diye tehdit eden zanlılar, ortadan kayboldu. Evine dönen ve korkudan şikayetçi olmayan kadın, katliamdan sonra sosyal medyada fotoğrafını gördüğü Enver Yıldız'ı tanıyarak şikayetçi oldu.
S.Ö. cinayetlerden iki gün önce zanlıları şikayet etmiş olsaydı, belki de zanlı yakalanacak ve çifte cinayet yaşanmayacaktı.
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