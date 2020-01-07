1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde evine gittiği sırada başıboş köpekten korkan 13 yaşındaki Rojin Yakıt, yola kaçtığı sırada araba çarparak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı
 07 Ocak 2020 10:51
Yazdır
Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Menemen-Ulukent bölgesinde bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. Sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a, Çanakkale asfaltında seyir halinde olan Ö.K idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören küçük kız, refleks göstererek kendisini yola hızla gelen otomobilin altında kalması bir oluyor. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediyeye tepkiler çığ gibi büyüyor İlçenin her mahallesinde aynı sıkıntıları yaşayan vatandaşlar, özellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde ve çocuklarının okula gittiği zamanlarda köpeklerden çok korktuklarını ve kendilerine saldırdıklarını söylediler. Menemen'in Yahşelli Mahallesinde oturan bir vatandaş hamile keçisinin köpekler tarafından parçalanarak yendiğini iddia ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Köpeklerden şikayetçi oldukları için birçok kez imza toplandığını ama hiç bir şey yapılmadığını dile getiren Rojin'in kuzeni Elif Avcı, "Bölgemizde çok fazla başıboş köpek var. Konu hakkında birçok kez imza toplandı ve belediyemize müracaat edildi ama ne yazık ki şikayetimizle kaldık. Çocuklar korkudan okula gidemiyor. Köpeklerden korktukları için ya yollarını uzatıyorlar yada yarı yoldan evlerine geri dönüyorlar. Sokak hayvanlarının kontrol altına alınması için illa ölüm mü gerekiyor? Bu soruna artık bir çözüm bulunsun herkes şikayetçi." dedi.


Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar
07 Ocak 2020 12:29		 Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı
07 Ocak 2020 12:24
Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı
07 Ocak 2020 11:44		 Şikayetçi olsaydı o doktorlar katledilmeyecekti!
07 Ocak 2020 10:47
Hatay'da fırtına nedeniyle kopan çatı otomobillerin üzerine düştü
07 Ocak 2020 10:23		 Narkotik operasyonunda 49 ilde 137 şüpheli gözaltına alındı
07 Ocak 2020 10:21
25 milyon TL'lik rüşvet görüntüleri müfettişlerde
07 Ocak 2020 10:03		 İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 12 gözaltı
07 Ocak 2020 09:34
Özel okul müdürü velileri 300 bin TL dolandırdı
07 Ocak 2020 09:03		 Deniz polisinin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı
07 Ocak 2020 05:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - Bakanlıktan 'soğan-patates ihracatına ön izin' açıklaması12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar12:27 - İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı12:27 - Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı12:24 - Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı12:18 - Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı12:16 - Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası12:14 - Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı12:11 - Başakşehir Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor11:55 - EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler11:47 - İBB, fırtınanın yarattığı bilançoyu duyurdu11:44 - Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı11:41 - Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi11:40 - '81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marcelo saracchi 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
haydari 1
kibariye'li limonata reklamı 1
spor toto süper lig 3
geçen ayın enleri 4
yazabilmek 1
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 4
kahve çekirdeği 2
Sibel ünli 4
SON İLANLAR
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam