KDK'den belediyeye tavsiye kararı
|07 Ocak 2020 10:54
|Yazdır
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kadıköy Belediyesine, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi sakinlerinin kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması talebini yerine getirmesini tavsiye etti.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi sakinleri, kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması ve ağaçlandırılması için ilgili idarelere başvuru yaptı.
Vatandaşlar başvurularından sonuç alamayınca aynı taleple KDK'ye başvurdu.
İstanbul Valiliğinden ve Kadıköy Belediye Başkanlığından konuyla ilgili talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyen KDK, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarının kurulumu, bakımı ve onarımının belediyelerin görev ve yetkileri arasında olduğu için belediyeye yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanı çocuk parkı haline getirerek yeşillendirmesi tavsiyesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı
01 Ocak 2020 16:40
|Çukurova Üniversitesi'nin kişiye özel ilanı KDK'ya takıldı
01 Ocak 2020 14:00
|Bilginiz dışında adınıza açılan sahte hatlara ilişkin önemli KDK kararı
27 Aralık 2019 00:16
|Kanal İstanbul konusu 'Kamu Başdenetçiliği'ne taşındı
26 Aralık 2019 13:22
|Malkoç: Aldığımız şikayetten daha fazla karar verdik
23 Aralık 2019 13:28
|Başdenetçi Malkoç: Hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağız
20 Aralık 2019 16:23
|Gıda Mühendisleri Odası, 5 yıldır ayrılma dilekçesini reddediyor
20 Aralık 2019 11:18
|'KDK toplumu diri tutan bir hak arama kanalıdır'
13 Aralık 2019 17:08
|KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez
13 Aralık 2019 00:05
|KDK, sözleşme yapılmadan alınan atık toplama bedelini hukuka aykırı buldu
12 Aralık 2019 12:32