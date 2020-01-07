1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 uydu gönderdi. 
 07 Ocak 2020 10:49
Yazdır
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 uydu gönderdi.

Space.com'un haberinde, dün gece Cape Canaveral'dan fırlatılan Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilen Starlink uydularının internet sinyali göndermek için tasarlandığı bildirildi.

SpaceX'in 4. uçuşu için yeniden kullandığı Falcon 9'un ilk aşamasının, şirketin Atlas Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" platformuna yumuşak iniş yaptığı belirtildi.

Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı 180'i bulurken, şirket yörüngede en büyük uydu filosuna sahip oldu.

SpaceX, "Starlink 44" adını verdiği internet uyduları ağının ilk filosunu meydana getiren 60 uyduyu geçen yıl mayıs ayında uzaya fırlatmıştı.

Şirket, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri de taşıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi
06 Ocak 2020 22:11		 1 km uzaktan kumanda edilebilen insansız kara aracı üretildi
06 Ocak 2020 16:10
Türk Telekom CEO'su: Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın
06 Ocak 2020 11:02		 HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika
05 Ocak 2020 21:06
Milli Elektronik Harp Suiti Projesi'nde teslimatlar tamamlandı
05 Ocak 2020 12:27		 Bilim insanları yurda dönüyor
05 Ocak 2020 07:30
Türkiye'nin geleceği 'Bilişim Vadisi'nde kuruluyor
03 Ocak 2020 08:53		 Türk zırhlıları Nefer kuşanacak
02 Ocak 2020 22:38
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti
02 Ocak 2020 17:55		 Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı
02 Ocak 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - Bakanlıktan 'soğan-patates ihracatına ön izin' açıklaması12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar12:27 - İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı12:27 - Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı12:24 - Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı12:18 - Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı12:16 - Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası12:14 - Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı12:11 - Başakşehir Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor11:55 - EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler11:47 - İBB, fırtınanın yarattığı bilançoyu duyurdu11:44 - Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı11:41 - Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi11:40 - '81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
yazabilmek 1
müze 2
Kendi sesini garipsemek 7
Yakıt Parası 2
geçen ayın enleri 4
psikolg 1
gram altın 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 1
marcelo saracchi 1
SON İLANLAR
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam