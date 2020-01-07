1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

Brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 659 lira olarak uygulanacak
 07 Ocak 2020 11:12
Yazdır
SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 659 lira olacak.

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2020'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, karar kapsamında belirlenen asgari ücret tarifesi uygulanacak. Söz konusu ücretler asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak.

Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar, tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek.

- Rapor başına 4 dört lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 dört lira gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenecek. Söz konusu tutarlar Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ'ye aktarılacak.

Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek.

Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecek.

Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dahil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.

- Tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak

Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.

Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.

Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak.

Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenecek.

Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.

- Brüt metrekare bazında değerleme ücretleri

Tarife kapsamında, 2020'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için 791-1.786 lira, dükkan, plaza, iş merkezi için 723-2 bin 855 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3 bin 490 lira olarak uygulanacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira olarak belirlendi. Bu tutar metrekaresi 251 ila 5 bin 1 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için 822-2 bin 378 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 4 bin 258 lira olarak belirlenen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 5 bin 589 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 lira ila 6 bin 387 lira arasında olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
100 bin konuta 970 bin talep
07 Ocak 2020 08:22		 Tapu devri işlemlerinde yeni yılda büyük kolaylık
04 Ocak 2020 21:16
En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 20:53		 Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor
04 Ocak 2020 14:19
En çok İstanbul'daki TOKİ projeleri merak edildi
04 Ocak 2020 11:40		 '2020'nin ilk çeyreğinde bütün kredi türlerinde talep artacak'
03 Ocak 2020 15:33
Faiz indirimleri piyasadan değil 'Bakan'dan
03 Ocak 2020 07:40		 Yabancıya konut satışında rekor
31 Aralık 2019 22:08
Hazine ocak-mart döneminde 73,8 milyar borçlanacak
31 Aralık 2019 17:36		 2020'de konut satışında tarihi rekor bekleniyor
31 Aralık 2019 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - Bakanlıktan 'soğan-patates ihracatına ön izin' açıklaması12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar12:27 - İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı12:27 - Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı12:24 - Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı12:18 - Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı12:16 - Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası12:14 - Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı12:11 - Başakşehir Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor11:55 - EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler11:47 - İBB, fırtınanın yarattığı bilançoyu duyurdu11:44 - Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı11:41 - Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi11:40 - '81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikolg 1
kibariye'li limonata reklamı 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
Kaçak CEO Carlos Ghosn 2
Yakıt Parası 2
ahmet hakan 1
gram altın 2
Avustralyadaki yanginlar 2
SON İLANLAR
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam