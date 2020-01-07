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Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde

Altının ons fiyatı, jeopolitik risk algısının artmasının etkisiyle 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın, gram altın da 303,7 lira ile 5,5 ayın zirvesini gördü- 3 Ocak Cuma günü yüzde 1,67 değer kazanan gram altın, Ekim 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti- Ons altın, geçen hafta yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana haftalık bazda en iyi performansı sergiledi- AA Finans Analisti İslam Memiş:- "Alım için 287-292 lira aralığının daha uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Yükselişlerde kademeli olarak 302-307 ve 317 lira seviyelerini takip edeceğiz"
 07 Ocak 2020 11:20
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Altın yaklaşık 7 yılın zirvesinde

- ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları yaklaşık son 7 yılın zirvesini gördü.

Küresel jeopolitik risk, geçen hafta ABD'nin, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle hızlı yükseldi. Jeopolitik risklerle güvenli liman olarak kabul edilen altına talep artarken, altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1.582 dolarla yaklaşık 7 yılın, gram altın da 303,7 lira 5,5 ayın zirvesini gördü.

Analistler, 2019'un ağustos ayında Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bölümde dolar kurunda yaşanan ani yükseliş sebebiyle gram altında görülen 316 lira seviyesinin gerçekçi bir fiyatlama olarak dikkate alınamayacağının altını çizdi.

Günlük bazda cuma günü yüzde 1,67 değer kazanan gram altın, Ekim 2019'dan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

- Altının ons fiyatında en hızlı yükseliş

Analistler, İran'ın hafta sonunda nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığını belirtmesi ve ABD'nin Irak'a yönelik yaptırım tehdidinin risk algısında önemli artışa sebep olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek,"(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, ABD ile İran arasında açıklamaların fiili boyuta taşınması durumunda altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü yaşanan olayın ardından yüzde 1,54'lük artış kaydeden altının ons fiyatı, böylece ağustostan bu yana günlük bazda en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

Altının ons fiyatı 1.511 dolardan başladığı geçen haftayı 1.554 dolardan kapatırken, haftalık bazda yüzde 2,72'lik yükselişle ağustostan bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu.

Analistler, en son ağustos ayında ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin tıkanmasıyla benzer artışların tecrübe edildiğini kaydetti.

- Gram altında 320 lira hedefi yakınlaştı

AA Finans Analisti İslam Memiş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, altının gram fiyatında hedef olarak belirlenen 320 liraya daha kısa sürede erişilebileceğini ifade etti.

2020'ye 291 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının jeopolitik risklerin artmasıyla 303,7 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Memiş,"2019'un son çeyreğinden itibaren öngördüğümüz 320 lira seviyesi yıl ortasına kadar test edilebilir." dedi.

Memiş, 2020'de ons altında 1.650-1.750 dolar seviyelerinin test edilebileceğini, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altının gram fiyatında da 340 liranın gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yatırımcılara 300 lira üzerinde panik alımı yapmamalarını tavsiye ettiklerini aktaran Memiş, "Alım için 287-292 lira aralığının daha uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Yükselişlerde kademeli olarak 302-307 ve 317 lira seviyelerini takip edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, jeopolitik risklerin artmasının ABD ile Çin arasında 15 Ocak'ta imzalanacak olan birinci faz ticaret anlaşmasından doğan iyimserliği gölgede bıraktığına dikkati çekti.

Irak ve Libyada savaş risklerinin devam etmesi ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un açıklamalarının risk algısını yüksek tuttuğunu vurgulayan Memiş, "İran, ABD'ye misilleme yaparsa altının gram fiyatında agresif yükselişler devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, artan jeopolitik risklerle altının ons fiyatında 1.600-1.650 dolar seviyelerinin hedef olarak belirlenmiş olabileceğine değinerek "Biz, 2020'de 1.650-1.750 dolar seviyelerinin test edileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

2020'de altın fiyatlarının geniş bant aralıklarında dalgalı seyirde yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Memiş, jeopolitik risklerin varlık fiyatlarının geniş bantta hareket etmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Memiş, altının gram fiyatında 10 lira, altının ons fiyatında ise 25-30 dolar aralıklarında işlemler gerçekleştirebileceğini görüşlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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