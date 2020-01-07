1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, 'Türkiye'nin Otomobili'ne mühendis yetiştirecek

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili projesine katkı amacıyla, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne otomotiv sektörüne yönelik yeni bilim alanları ekledi- YÖK'ün doktora programları arasındaki "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "motor teknolojileri", "enerji depolama" ve "güç elektroniği" doktora alanları da açılacak
 07 Ocak 2020 11:28
Yazdır
YÖK, 'Türkiye'nin Otomobili'ne mühendis yetiştirecek

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

- Türkiye'nin otomobili için doktoralı mühendisler yetiştirilecek

Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.

YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında, "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi.

Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs imkanından yararlandırılacak.

YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek.

Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren "Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine" ön lisans programları da bulunuyor.

- Kurumlardan gelen talepler dikkate alınıyor

YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtiyor.

YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon" da bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK, 2020 yılında 13 projeyi hayata geçirecek
06 Ocak 2020 10:28		 Ankara'nın yeni bir 'üniversite hastanesi' oldu
03 Ocak 2020 11:04
İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak
01 Ocak 2020 15:52		 Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı
01 Ocak 2020 12:59
Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
30 Aralık 2019 15:30		 'Sosyolog berber'in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu
27 Aralık 2019 11:22
45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
26 Aralık 2019 16:00		 Türk doktorun uluslararası başarısı
26 Aralık 2019 13:39
Van'da hidrojen devrimi
26 Aralık 2019 08:52		 Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı
25 Aralık 2019 19:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - Bakanlıktan 'soğan-patates ihracatına ön izin' açıklaması12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Almanları 'Türkiye'de ev kazandınız' yalanıyla dolandırmışlar12:27 - İzmir'de 'mobil taksi çağırma' dönemi başladı12:27 - Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı12:24 - Hükümlüyü yurtdışına kaçıran avukat, nüfus memuru dahil 7 gözaltı12:18 - Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı12:16 - Bolu'da FETÖ sanığı eski askerlere hapis cezası12:14 - Mersin'de aşırı yağış 2 can aldı12:11 - Başakşehir Arda ile sözleşmesini karşılıklı fesh etti
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor11:55 - EGM'den polisin darp videosuna açıklama... İşte gerçek görüntüler11:47 - İBB, fırtınanın yarattığı bilançoyu duyurdu11:44 - Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı11:41 - Bakanlık engelli ve yaşlı bakımına 'kalite standardı' getirdi11:40 - '81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt fiyatına zam geldi
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı... Uçuşlar durduruldu
80 mülki idare amiri hakkında görevde yükselme kararı yayımlandı
Mersin'de, sel felaketi yaşanıyor. 'Kırmızı kod' uyarısı yapıldı
FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem
Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
Öldürülen doktorun hayatı tam bir dram çıktı
Araç alım satımında yeni düzenleme geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sibel ünli 4
Kendi sesini garipsemek 7
kibariye'li limonata reklamı 1
kahve çekirdeği 2
yazabilmek 1
boğazlı kazak 4
haydari 1
Avustralyadaki yanginlar 2
yeğenim üsküdar'dan beşiktaş'a yarım saatte geçiyor 3
marcelo saracchi 1
SON İLANLAR
Ukrayna'dan 5 öğrenciye devlet bursu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Toronto Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 225 işçi alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi 21 İşçi Alacak
Kastamonu Cide SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 3 İşçi Alacak
Denizli Laodikeia Kazı Başkanlığı Geçici 20 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam