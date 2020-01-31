Teknisyen, önlisans+AÖF okuduğunda, zam ve tazminatı hangi puanlar olur?

SORU: Merhabalar. Ticaret meslek lisesi muhasebe bölümü+meslek yüksekokulu muhasebe bölümü+AÖF işletme fakültesi mezunuyum. Teknisyen unvanını lise üzerinden yeni aldım. Maaş haklarım konusunda tereddüte düştük. Özel hizmet tazminatı falan ne olmalı. Lise üzerinden mi önlisans üzerinden mi? Yani II sayılı cetvel THS E-1-d maddesine göre mi olur.

CEVAP: 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında 'Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez .' hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, teknik hizmetleri sınıfında " Teknisyen" kadrosunda iken, mesleki bir üst öğrenim olarak kabul edilmeyen A.Ö.F İşletme bölümünü bitirmiş olmanızdan dolayı, yükseköğrenim mezunlarına ait zam ve tazminattan değil, 2 yıllık yüksekokul mezunlarının almış olduğu zam ve tazminattan faydalanabilirsiniz.

Bu nedenle: yan ödeme puanınız teknik hizmet sınıfında atanabileceğiniz mesleki bir üst öğrenimi bitirene kadar mezun olduğunuz lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim ise 6 ıncı sırada yer alan puanlar üzerinden olması gerekmektedir.

6 Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında; a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 600 - 525 - b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 600 - 850 -

Özel hizmet tazminat oranınız ise; Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenlerden;

1-5 derecelerden aylık alanlar .............................: 72 -Diğer derecelerden aylık alanlar .........................: 69

Olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Size tavsiyemiz teknik hizmet sınıfında mesleki üst öğrenim kabul edilen bir bölümü okumanızdır.