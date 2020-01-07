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Hac kurası nasıl çekiliyor? Çıkma ihtimali yüksek olanlar kimler?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Sisteme göre, hacı adayı isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunu yaptığı yıla göre belirleniyor
 07 Ocak 2020 11:33
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Hac kurası nasıl çekiliyor? Çıkma ihtimali yüksek olanlar kimler?

- Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, 9 Ocak Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.

- Dünyada 3 tür kura sistemi uygulanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada hac organizasyonları kapsamında sıra, salt kura ya da katsayılı kura sisteminin uygulandığını söyledi.

Türkiye'de önceden başvuru sayısı az olduğu için kayıt yaptıran herkesin hacca gidebildiğini belirten Bircan, bu sayının artması ve kontenjan sınırı nedeniyle kurada adaletin sağlanması için 2009'da katsayılı kura sistemine geçildiğini hatırlattı.

Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca her ülkeye güncel nüfusunun binde biri oranında hac kontenjanı verildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Örneğin sıra sisteminin uygulandığı Malezya ve Endonezya'da bir vatandaş hacca gitmek için hac idare merkezine başvurduğunda, kendilerine 'Şu yılda hacca gideceksin.' diye bir sıra veriliyor. Malezya'da 2017'de bir vatandaş başvuruyor ve kendisine verilen sıra 2115 yılı. Yani 98 yıl sonraya sıra veriliyor. İkinci sistem salt kura sistemi, bu da Nijerya'da uygulanıyor. Vatandaş hangi yılda başvurmuş olursa olsun 2,5 milyon insanla kuraya giriyor. Salt kura, herkes eşit. Bu da bir yöntem."

- "Türkiye'de katsayı esas alınıyor"

Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Belçika'da katsayılı kura sisteminin uygulandığını anlatan Bircan, kuranın, vatandaşların konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllara göre hesaplanan katsayı ve oranlar esas alınarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir vatandaş 2010'da kaydolmuşsa 2020'ye geldiğinde 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121'dir. İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor. Eğer bir vatandaşımız 2020'de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için katsayısı 1'dir. Vatandaşımız 2010'da bekarken kaydolmuş ama 2017'de evlendiğinde eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010'dan 2020'ye bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017'de kaydolan eşi 4 yıl beklediği için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2'ye bölünmesi sonucu çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor."

- Sağlık sorunu olanların hakkını kaybetmemesi için heyet raporu gerekiyor

Hac kurasında çıkan ancak sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarla ilgili de Bircan, şu bilgileri verdi:

"2020'de kesin kayıt hakkı kazanan bir vatandaş sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu alması lazım. Bizim onu heyet raporuna istinaden 2021'e erteleme şansımız var. Bir vatandaşımız 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip ancak gitmek istemediği takdirde, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla girecek. İki kez üst üste gitmekten vazgeçip gidemezse katsayıları sıfırlanıyor."
Anadolu Ajansı
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