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'81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: Ücretli öğretmen görevlendirmesi eğitimde kaliteyi düşüren en önemli etkendir. Şubat'ta ilave 40 bin öğretmen ataması yapılması için ivedilikle tedbir alınmalıdır
 07 Ocak 2020 11:40
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'81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen görev yapıyor'

Türk Eğitim-Sen tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinde 80 bin 583 ücretli öğretmenin görev yaptığı belirlendi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde ücretli öğretmen sayılarına ilişkin araştırma kapsamında, 81 il valiliğinden bilgi talep edildi.

Bu veriler doğrultusunda, Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısı 80 bin 583 olarak belirlendi. Geçen yıl bu sayı 74 ilde 83 bin 783 olarak hesaplanmıştı.

İstanbul 20 bin 902 ile en yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il oldu. İstanbul'u, 4 bin 10 ücretli öğretmenle Ankara, 3 bin 644 ücretli öğretmenle Bursa, 3 bin 281 ücretli öğretmenle Şanlıurfa izledi.

Verileri gelen 80 ildeki ücretli öğretmenlerin 37 bin 208'inin eğitim fakültesi mezunu, 33 bin 280'inin lisans mezunu, 8 bin 268'inin de ön lisans mezunu olduğu tespit edildi.

Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 2 bin 261, branş öğretmenliğinde ise 3 bin 400 oldu.

Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının ise 263 olduğu belirlendi.

Sendikaya 69 il valiliğinden gelen veriler doğrultusunda, Türkiye'de norm kadro açığı 103 bin 527 olarak hesaplandı. Bu kapsamda, 81 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesine rağmen sayının norm kadro ihtiyacının altında kaldığı belirtildi.

- "MEB'in, 2020 yılı için 20 bin atama yapması kabul edilemez"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'de kadrolu öğretmen ihtiyacı kadar öğretmen atamasının yapılmadığına dikkati çekti.

"Ücretli öğretmen görevlendirmesi eğitimde kaliteyi düşüren en önemli etkendir." ifadesini kullanan Geylan, şunları kaydetti:

"Öğretmen yeterliliğine sahip olmayan iki yıllık ön lisans mezunlarının bile ücretli öğretmen olduğu ülkemizde, MEB'in bu atama politikası aslında geleceğimiz adına önemli bir tehlikedir. Ayrıca bu öğretmenlerin güvencesi yoktur. Büyük çoğunluğunun aylık ücreti, asgari ücreti bile bulmamaktadır. MEB'in bu şekilde ucuz iş gücü çalıştırması insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Hükümet, kendisine yakışanı yapmalı ve kadrolu alım dışındaki öğretmen istihdamına son vermelidir. 81 bin ücretli öğretmenin görevlendirildiği ve 100 binin çok üzerinde öğretmen açığı göz önünde bulundurulduğunda MEB'in, 2020 yılı için 20 bin atama yapması kabul edilemez. Bundan dolayı şubatta ilave 40 bin öğretmen ataması yapılması için ivedilikle tedbir alınmalıdır."
Anadolu Ajansı
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